Uma jovem de 23 anos bateu o veículo que conduzia em um poste após virar-se para dar atenção ao filho, no banco de trás, na manhã desta segunda-feira (27), em Araguari, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher relatou que o filho, de 1 ano, estava com febre e, na tentativa de acompanhar seu quadro, olhou para o menino, vindo a perder o controle da direção e a colidir no poste, na rua da Palma, em frente ao número 77, no bairro Madri.

O poste ficou pendurado pelos fios da rede. A corporação, juntamente com a Polícia Militar, procedeu com o isolamento da via, já que havia risco de choque elétrico. A Cemig foi chamada ao local para solucionar o problema.