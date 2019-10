Uma jovem de 24 anos foi presa após atear fogo na cama do ex-namorado na noite desta segunda-feira (7), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A moça, que também é suspeita de ter agredido o rapaz e a mãe dele, estaria com ciúmes porque o rapaz, de 21 anos, teria começado a namorar outra pessoa, 15 dias após o fim do relacionamento entre eles.

De acordo com o boletim de ocorrência, a moça afirmou ter ido à casa do ex-namorado, com quem ase relacionou por cinco anos, para buscar uns pertences. Durante uma briga com o rapaz, ele teria chamado sua mãe para interceder. Quando a mãe da vítima chegou ao local, viu que a ex-nora havia colocado fogo na cama dele, quebrado duas janelas e danificado uma televisão.

A moça teria brigado com a ex-sogra e a agredido com um capacete. A mãe da suspeita também foi até o local e a teria acalmado até a chegada da viatura policial.

Aos militares, a jovem contou que foi até a casa do ex buscar seus pertences, que os dois discutiram e ele jogou a moto dela no chão. Depois disso, ele a teria agredido e teria sido contido por vizinhos. O caso foi encaminhado à delegacia de plantão de Uberaba.