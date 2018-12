Um homem de 24 anos foi preso na noite de terça-feira (25), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser flagrado em um carro onde estavam mais de 300 quilos de maconha.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma blitz realizada no km 41 da BR-356, um carro foi visto entrando na contramão para fazer um retorno, no sentido Belo Horizonte. Os policiais, então, fizeram uma perseguição e armaram um bloqueio para abordá-lo.

Após dez quilômetros de perseguição, o jovem bateu o carro na canaleta da pista. Ele tentou fugir para o matagal próximo, mas foi localizado pelos policiais, que verificaram que o carro estava com 321 barras de maconha no porta-malas e em cima dos bancos.

À polícia, o homem contou que havia sido preso com grande quantidade de drogas e uma arma em Vila Velha, no Espírito Santo. Por causa disso, ficou devendo a um traficante capixaba e teve de realizar mais uma viagem, buscando a droga em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele viajava para Anchieta (ES).

O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia em Nova Lima.