Um jovem de 21 anos, que participou de uma festa mesmo depois de apresentar sintomas de Covid-19, está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas (PCMG) em Andradas, no Sul do Estado. De acordo com a instituição, o homem havia recebido a orientação de manter isolamento domiciliar, para evitar uma possível transmissão do vírus a outras pessoas.

A Vigilância Sanitária do município acionou a polícia após saber que o investigado participou de uma festa no sábado (11), em uma chácara na zona rural de Andradas. Na segunda-feira (20), o exame foi realizado e o resultado deu positivo para a doença.

Até o momento, estima-se que entre 30 e 50 pessoas tenham participado do evento e elas também serão monitoradas. Tanto o jovem com a doença quanto o dono do sítio são investigados por praticar ato que provoca contágio de outras pessoas de moléstia grave e por expor a vida de outros em risco direto e iminente (artigos 131 e 132 do código penal).

Caso alguém tenha sido infectado na festa e venha a morrer por Covid-19, a situação poderá ser mais complicada para o investigado. “Se alguém que entrou em contato com a pessoa diagnosticada com Covid-19 vier a falecer, ela poderá responder por lesão corporal gravíssima ou até mesmo homicídio”, explicou o delegado Fabiano Roberto Mazzarotto Gonçalves.

Andradas tem 52 casos confirmados de Covid e uma morte por causa da doença.