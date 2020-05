Uma adolescente de 14 anos é a mais nova vítima do coronavírus em Minas. A jovem, que morava em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), não resistiu após contrair a Covid-19. Ele é uma das 127 pessoas que perderam a vida no Estado em razão da doença.

Conforme o mais recente levantamento sobre a pandemia, nas últimas 24 horas foram confirmados seis óbitos e 115 casos da enfermidade em Minas. Com isso, o número de doentes saltou para 3.435. Além disso, 101.496 notificações aguardam o resultado de exames para atestar ou descartar a Covid. Outros 118 óbitos também estão em análise.

Confirmações

A jovem de Betim já tinha histórico de problema de saúde. Em outubro de 2012, ela foi submetida a um transplante de coração. No ano passado, após apresentar complicações, passou a morar em São Paulo para prosseguir com o tratamento. Em março deste ano, fez um segundo transplante e, no mês seguinte, foi infectada com a Covid-19. Ela morreu no dia 3 de maio.

"Apesar de o contágio da doença e a morte terem ocorrido em São Paulo, por ser a paciente residente em Betim, o óbito é contabilizado para este município", explicou a prefeitura da cidade mineira.

No Estado, das vítimas infectadas, 1.655 são homens e 1.653, mulheres. Segundo o levantamento, 78% dos diagnosticados com a Covid têm entre 20 e 59 anos. Apesar de representar uma pequena parcela dos infectados, com 594 casos confirmados, idosos com mais de 60 anos representam 79% dos mortos.

Do total de pessoas que não resistiu à doença, 87% apresentavam outras complicações, como hipertensão e diabetes, que pode ter contribuído para o agravamento do novo coronavírus.

Distribuição

Belo Horizonte continua sendo a cidade com mais mortes e casos da doença, com 26 óbitos e 966 doentes. Juiz de Fora, na Zona da Mata, contabiliza 14 mortes e 326 confirmações. Em Uberlândia, 11 pessoas perderam a vida e 243 foram infectadas pela enfermidade.

De acordo com balanço da SES, 248 municípios mineiros já registraram pelo menos um caso da doença e 60 cidades confirmam mortes.

