Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico interestadual de drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, nesta terça-feira (16), após ser flagrado com 13 quilos de skunk, uma versão mais forte de maconha. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito desembarcava de um voo oriundo de Manaus com destino à cidade baiana de Ilhéus.

Com o suspeito nascido em Manaus, além do skunk, foram encontrados cerca de 200 gramas de cocaína. A droga estava escondida de maneira velada dentro da bagagem dele e foi encontrada durante fiscalização contra o tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Se for condenado, poderá cumprir até 25 anos de reclusão.