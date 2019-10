Um jovem de 18 anos foi preso, neste sábado (5), no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A prisão aconteceu durante operação do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem é suspeito de ter ligação com o tráfico de drogas na região. No momento da prisão, ele estava com uma pistola, três cartuchos de munição e um rádio comunicador. Com ele, foram apreendidos também 64 buchas de maconha, quatro porções da droga, 270 pinos de cocaína e R$ 102 em dinheiro.