Uma jovem de 18 anos foi sequestrada e agredida pelo ex-namorado na noite dessa quarta-feira (15) em Sarzedo, na Grande BH. Além do homem, outros dois comparsas teriam participado do crime, que terminou com um preso.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima acionou a corporação depois que a filha não quis reatar o namoro e foi obrigada a entrar em um carro, junto com o ex. O trio estava armado, e fugiu do local com a jovem sob custódia.

Os militares localizaram o dono do veículo usado no sequestro, que não sabia o que tinha acontecido. Ele confirmou que emprestou o carro ao rapaz, mas sem saber que ele seria usado no crime. Por meio do rastreador da seguradora, ele foi localizado em Ibirité, também na Grande BH.

Os suspeitos seguiam pela BR-381 e BR-262, próximo ao perímetro urbano da cidade. Uma operação de cerco e bloqueio foi montada pela PM, mas não foi suficiente. Houve perseguição e troca de tiros com os militares, até que o suspeito perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore.

O rapaz saiu do carro e fugiu em direção a uma mata. A vítima foi resgatada sem ferimentos, mas contou que foi ameaçada diversas vezes durante o trajeto. Ela disse à PM que teria terminado o relacionamento quando começou a sofrer violência física do namorado.

Os outros dois comparsas não estavam no local quando os policiais chegaram. Segundo a vítima, um deles, de 22 anos, teria ido ao hospital municipal de Ibirité, onde foi encontrado e preso. O ex-namorado da vítima e o outro cúmplice ainda não foram encontrados.

Leia mais:

Três regiões de BH já registram mais de 80% do acumulado de chuva esperado para todo o mês

Criança de 11 anos morre após ser atacada por cachorro em São Joaquim de Bicas, na Grande BH