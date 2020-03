Um jovem de 18 anos, que apresentava sintomas do novo coronavírus, morreu, na quarta-feira (25), no Hospital Infantil São Camilo, em Belo Horizonte. Segundo a assessoria do hospital, ele apresentava um quadro de síndrome respiratória aguda grave e era portador de comorbidades. O adolescente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o caso suspeito foi notificado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS).

A Secretaria de Estado de Saúde informou que ainda não é possível afirmar que ele morreu por Covid-19. Até essa quinta-feira (26), a pasta contabilizada 153 casos confirmados da doença em Minas, sendo 96 somente na capital. Além disso, outros 17.409 registros são considerados suspeitos. Nesta sexta-feira (27), o órgão deve divulgar um novo balanço.

No Estado, a maior incidência da doença ocorre entre a população masculina. Dos 153 infectados com o coronavírus, 90 são homens e 63 são mulheres. A faixa etária mais atingida é entre 20 a 59 anos, com 128 doentes. Apenas 24 idosos entre 60 e 79 anos contraíram a doença, e nenhuma pessoa entre 1 e 19 anos, ou acima dos 80, foi diagnosticada com a Covid-19, conforme os dados da Secretaria. No entanto, um bebê de menos de 1 ano testou positivo. Até essa quinta, a Secretaria não confirmava nenhuma morte pela doença.

