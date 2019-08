Uma jovem de 19 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, de 26, no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, na tarde de sexta-feira (16). Ele não aceitava o fim do relacionamento.



Luana Cristina Silva Rosa foi socorrida pelo atual namorado e levada para a UPA de Venda Nova, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe dela também foi atingida ao tentar proteger a filha e foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves. O suspeito fugiu.



Apesar de bárbaro, o crime tem se tornado frequente em Minas Gerais. Reportagem do Hoje em Dia do último dia 13 de agosto mostrou que a cada dez dias, quatro mulheres se tornam alvo de feminicídio, segundo levantamento da Polícia Civil. Desde 2017, 374 mulheres foram assassinadas.

Leia mais:

A cada dez dias, quatro mulheres são vítimas de feminicídio em Minas

Homem que tentou matar ex na frente dos filhos em Juiz de Fora é condenado a 10 anos

Homem confessa que matou a ex-companheira a facadas em Santa Luzia

Homem mata a esposa, coloca fogo na casa e se enforca em seguida no Triângulo Mineiro