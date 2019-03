Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais após postar em redes sociais e aplicativo de mensagens ameaças a alunos e funcionários de uma escola estadual de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele teria ainda demonstrado apoio ao massacre ocorrido em Suzano, no interior de São Paulo, quando dois assassinos mataram oito pessoas.

A denúncia partiu da direção da Escola Estadual Israel Pinheiro, que mostrou aos policiais imagens do jovem incitando violência. Foi feita uma busca na residência do suspeito e encontrada uma camisa de uniforme escolar vestida em um manequim. Também foram achados dois simulacros de arma de fogo, dois aparelhos celular e uma faca. Não foi encontrado nenhum computador, o que leva a crer que ele usava os serviços de alguma lan house.

O suspeito foi preso preventivamente na sexta-feira (22), por crime de ameaça e atos preparatórios e terrorismo. De acordo com o delegado Guilherme Saback, da quarta Delegacia de Polícia Civil de Contagem, o jovem vive sozinho e vem de uma família desestruturada. Segundo informações, ele não respeitava as regras escolares e ameaçava vizinhos. Policiais investigam se o suspeito tem ligação com alguma célula terrorista. O caso corre em sigilo por decisão judicial.

A reportagem do Hoje em Dia não conseguiu falar com a direção da escola. Entrou em contato também com a Secretaria de Estado de Educação, mas não obteve retorno.