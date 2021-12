Um rapaz de 20 anos se afogou no final da manhã deste domingo, 12, em uma lagoa localizada na rua Luís Pires Guimarães, em Santa Maria, localizada em Pedro Leopoldo, região Metropolitana de Belo Horizonte.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), três viaturas e o helicóptero Arcanjo da Corporação estiveram no local da ocorrência para socorrer o jovem após afogamento. Os bombeiros conseguiram localizar o corpo da vítima e realizaram as tentativas de ressuscitação, mas a vítima não resistiu e faleceu no local.



Até o momento, as informações são de que o jovem estava nadava no local sozinho quando se afogou. A perícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) foi acionada.