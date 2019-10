Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de um jovem de 24 anos que se afogou na Lagoa Barrinha, do córrego das Cachoeiras, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O rapaz pulou dentro da lagoa, mas não retornou, de acordo com os amigos que estavam com ele na tarde deste sábado (19).

Os amigos tentaram localizar o rapaz, mas não conseguiram. O corpo foi encontrado há três metros de profundidade e e 15 metros da margem.

Os bombeiros reforçam à população que é preciso ter cuidado redobrado em rios, córregos, lagoas, cachoeiras e represas. A água turva ou escurecida de lagoas e cachoeiras podem esconder riscos para os banhistas. Ao nadar em lagos, é preciso tomar cuidado com objetos que estejam submersos; em cachoeiras, o desnível de uma pedra para outra também pode ser um perigo, de acordo com a corporação.

