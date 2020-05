Um motociclista de 26 anos foi atingido por linha chilena enquanto pilotava o veículo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e está internado após passar por cirurgia em um hospital da cidade nesta quinta-feira (7).

O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (6), no bairro Jardim Laguna. A linha chilena é mais cortante do que o próprio cerol. De acordo com a Prefeitura de Contagem, o jovem deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Municipal no mesmo dia, passou por procedimento cirúrgico e encontra-se em observação.

Ainda segundo a prefeitura, o quadro de saúde do rapaz é estável e ele se encontra acordado e consciente.

Conforme a Polícia Militar, testemunhas denunciaram que a linha causadora do crime foi adquirida em um comércio no bairro. Os militares fizeram buscas pelo vendedor, mas não conseguiram localizá-lo.