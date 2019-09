Amigos e familiares procuram por uma jovem de 27 anos de Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, que desapareceu após sair de uma festa no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte. Ana Cláudia Cruz foi vista pela última vez por amigos às 5h deste domingo (29).

A família da jovem afirmou que os dois amigos que estavam com ela no evento decidiram ir embora às 5h, mas Ana Cláudia afirmou que queria permanecer na festa. A bolsa dela, com celular, dinheiro e documentos, havia ficado dentro do carro de um colega. Um boletim de ocorrência foi feito pela família na delegacia de Lagoa da Prata.

Amigos empenhados na procura pela jovem pediram imagens em câmeras de segurança de empresas e prédios do bairro Olhos d'Água e localizaram trechos que mostram Ana Cláudia andando pela rua por volta das 6h, possivelmente acompanhada de dois ou três homens. As imagens estão sendo divulgadas em redes sociais, porque a família acredita que esses homens poderiam dar informações sobre os passos seguintes da moça.

Quem souber notícias sobre a Ana Cláudia, pode contatar o tio dela, Kleber, pelo telefone (37) 99160-3500.