Uma jovem de 19 anos foi roubada e sofreu uma tentativa de estupro após realizar um saque em caixa eletrônico na noite desta quarta-feira (2) no bairro Céu Azul, na região da Pampulha. Foram levados R$ 1.500 em dinheiro, um telefone celular, além das compras que a mulher havia realizado mais cedo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem fez compras em um shopping no bairro citado e procedeu com um saque em caixa eletrônico, por volta das 18h.

Ao se direcionar para o seu carro, estacionado à rua Santa Cruz do Calvário, número 11, a moça foi abordada por dois homens, que afirmaram tê-la visto sacando quantia em dinheiro e anunciaram o assalto. Um deles estava com uma arma de fogo.

A jovem foi obrigada a entrar no veículo, um Fiat Palio, e obrigada a tirar suas roupas. No entanto, ainda segundo informações da PM, como ela gritava muito, os homens desistiram do estupro e evadiram do local.

O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.