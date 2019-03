Um adolescente de 18 anos ficou ferido após uma briga com um colega dentro de uma escola no bairro Salgado Filho, região Oeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (19). Ele está internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII após ter levado socos e chutes na cabeça. O suspeito das agressões, também de 18 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a briga foi na Escola Estadual Cândido Portinari e os jovens já teriam se desentendido outras vezes. Desta vez, a confusão teria começado quando um deles saiu para beber água e esbarrou no outro. A vítima o teria provocado, foi agredida e seguiu o suspeito para revidar.

O rapaz teria levado dois socos no rosto e caído no chão. Mesmo caído o agressor teria chutado a cabeça dele. A vítima perdeu a consciência e foi socorrida para o hospital.

Outros alunos chegaram a perseguir o suspeito e uma professora precisou trancá-lo em uma sala de aula para que não fosse linchado. Na confusão, ela também se feriu. Ainda de acordo com a PM, as aulas foram suspensas por causa da confusão e o suspeito foi legado para a Central de Flagrantes do Barreiro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) informou que o estado de saúde do estudante não é grave e que o colegiado vai se reunir para discutir medidas disciplinares e educativas a serem tomadas.