Uma jovem de 24 anos sofreu diversos ferimentos após pular em um telhado para tentar fugir das agressões do namorado, de 21, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, o casal passou o dia em um rio da cidade, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Por volta das 18h, quando retornavam para casa, o rapaz entrou na residência dele, no bairro São Benedito, pegou um pedaço de madeira com um metal pontiagudo na ponta e iniciou perseguição à vítima.

A mulher entrou no imóvel de uma vizinha e, na busca por esconder-se, subiu em uma janela e pulou em um telhado. Com isso, algumas telhas se quebraram e ela ficou presa e pendurada na estrutura da casa, a uma altura de cerca de 8 metros. O rapaz também pulou no local para tentar alcançá-la.

Antes da queda, no entanto, a jovem havia conseguido acionar a PM. Ao notar a chegada dos militares, o rapaz pulou em outros telhados, evadiu e não foi mais localizado. Os agentes tiveram auxílio de um bombeiro civil e conseguiram resgatar a mulher.

Ela foi levada pela ambulância municipal até um hospital da cidade e, em seguida, encaminhada para o Pronto-Socorro João XXIII, em BH, com fratura no braço esquerdo, hematomas no queixo e ferimentos na cabeça e nas pernas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jaboticatubas.

Leia mais:

Câmara vota recurso de projeto de lei que quer proibir comércio de animais em ruas e mercados de BH

Brasil deve receber mais de 842 mil doses da vacina da Pfizer em junho

Médico alerta para aumento do risco de doenças crônicas na pandemia; assista