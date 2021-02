Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido após fugir da polícia, bater em um ônibus e causar um incêndio que destruiu ambos os veículos, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (31).

De acordo com a Polícia Militar, um rapaz dirigia um carro de passeio na contramão de direção pelas ruas do bairro. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista, que não tinha carteira de habilitação, fugiu em alta velocidade.

Durante a operação de cerco e bloqueio, o rapaz perdeu o controle do carro e bateu na traseira de um ônibus que estava estacionado. Com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo.

Uma moça, de 22 anos, que estava de passageira no carro, conseguiu descer e se salvar. Já o motorista ficou desacordado. Os militares arrombaram a porta do automóvel e fizeram a retirada do jovem, que foi levado para uma área segura. Em estado de confusão mental, ele afirmou aos agentes que não era habilitado.

Em seguida, ele foi encaminhado pelo Samu para o bloco cirúrgico do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, com fraturas no joelho e braço, além de lesões no tórax.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local e debelaram as chamas, mas os dois veículos envolvidos ficaram totalmente destruídos.

Conforme a PM, a ocorrência foi encerrada na Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima, que segue com a apuração do caso.

