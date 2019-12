A jovem de 20 anos que recebeu 25 tesouradas do namorado contou à Polícia Militar que foi vítima de tentativa de feminicídio após pedir a separação. O rapaz, que foi preso em flagrante, teria confessado o crime e, aos militares, relatado que golpeou a mulher porque estava suspeitando de uma traição.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (20) na residência da vítima, que fica na rua Igaraçu, no bairro Novo Eldorado. A filha recém-nascida da mulher estava em casa na hora da tentativa de homicídio. Segundo a PM, o caso só não foi mais grave porque vizinhos interviram e evitaram uma tragédia.

No boletim de ocorrência, a jovem disse que havia conhecido o suspeito há cinco meses. Cerca de 15 dias atrás, a vítima teria convidado o homem para morar com ela. Como o relacionamento não estaria dando certo, a mulher pediu para o rapaz sair de casa, o que teria provocado a discussão entre eles.

Já o rapaz alegou que estava sendo traído e, por isso, tesourou a mulher na varanda da casa dela.

Surra

Ao ouvir os gritos de socorro da jovem, vizinhos espancaram o rapaz. Ele foi encontrado pela PM caído na rua e, com escoriações, foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Ressaca. Depois, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de plantão da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

A vítima também foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a UPA JK. Conforme os socorristas, ela levou duas perfurações profundas no pescoço, cinco no tórax e as demais em outras partes do corpo.

Apesar dos ferimentos e de perder muito sangue, a vítima foi atendida por uma equipe médica e recebeu alta neste sábado (21).