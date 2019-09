Um jovem de 19 anos matou um rapaz, de 23, que foi defender uma criança que havia recebido tapas e chineladas no rosto. O crime aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e o suspeito preso em flagrante. Quando a Polícia Militar encontrou o agressor, ele estava fugindo de populares que tentavam linchá-lo.

A ocorrência começou durante a tarde de terça-feira (3), depois que o suspeito desferiu tapas e chineladas do rosto de um menino, de apenas 3 anos.

Quando a irmã da criança chegou em casa, no bairro Esperança, encontrou o menino com ferimentos no rosto. Ao saber das agressões, ela foi até a residência do suspeito, que é primo do menor e mora no mesmo lote, para tirar satisfação.

Neste momento, o jovem agressor ameaçou matar a irmã da criança, uma adolescente de 17 anos. Depois da intimidação, a adolescente ligou a representante legal do menino agredido e relatou o caso.

Assassinato

A mulher responsável pela criança chamou um amigo e os dois foram, juntos, até a casa do suspeito. A intenção da dupla era reprimir a agressão sofrida pelo menino.

Contudo, o suspeito saiu da residência descontrolado, com uma faca na mão e desferindo golpes ao ermo. Um desses golpes acertou o pescoço do rapaz que foi tirar satisfação da violência sofrida pela criança.

O homem chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Justinópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro de saúde.

Revolta

Moradores do bairro se revoltaram com o caso e deram pauladas no suspeito. No entanto, ele conseguiu fugir antes de ser linchado. A PM foi acionada e, durante buscas na região, encontrou o suspeito vagando com uma faca na mão.

A princípio, ele foi encaminhado para o Hospital São Judas Tadeu. Depois de ser medicado, foi transferido para a Delegacia de Ribeirão das Neves, onde a ocorrência foi registrada.

Sem identificação

O homem morto ainda não foi identificado. Ele era conhecido dos parentes da criança há apenas um mês e as testemunhas do assassinato só sabiam o primeiro nome dele. O corpo está no Instituto Médico-Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.