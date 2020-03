Um jovem de 26 anos foi preso em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, na última sexta-feira (6), por suspeita de latrocínio contra o sogro do prefeito de São Francisco de Paula, na mesma região, um dia antes. A vítima é um idoso de 80 anos. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi até a propriedade da vítima, o amarrou e o espancou até a morte. Além disso, o agressor colocou um caseiro, de 39 anos, dentro de uma Kombi e ateou fogo. O trabalhador, que conseguiu fugir e pedir socorro, segue internado em estado grave em um hospital de Oliveira.

As investigações tiveram início na quinta-feira. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado escondido embaixo de uma ponte da linha férrea, também em Oliveira. Ao receber voz de prisão em flagrante, ele não ofereceu resistência e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde recebeu auxílio dos familiares.

Durante interrogatório, o jovem confessou a autoria do crime, contou que havia trabalhado alguns dias na propriedade da vítima e que decidiu retornar para furtar itens, incluindo dinheiro. No dia do crime, ele afirmou que deixou o local, levando um veículo, um aparelho celular e algumas ferramentas. Alguns dos itens foram trocados por entorpecentes.

O homem ainda disse que agiu sozinho e que decidiu pelo crime devido à necessidade de dinheiro para pagar dívidas.

"O suspeito é um indivíduo bastante agressivo e perigoso, possuindo indiciamentos por roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Atualmente, ele estava em regime de prisão domiciliar num processo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Formiga. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional", afirmou o delegado responsável pelo caso, Fernando Miranda de Jesus.