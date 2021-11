Um jovem de 25 anos foi assassinado na madrugada desse domingo (7), no bairro Ventosa, região Oeste de Belo Horizonte. Ele foi encontrado por um amigo poucas horas depois de sair da própria festa de aniversário, realizada em um bar próximo.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem comemorava o anversário na avenida Carlos Luz, região Noroeste da capital. O amigo que encontrou a vítima disse às autoridades que deixou o local antes do aniversariante. Por volta das 2h40, quando voltava para casa, ele encontrou o amigo caído ao lado da moto dele, com um tiro na cabeça e outro no tórax.

A vítima foi levada já sem vida para a UPA Oeste. As primeiras investigações da Polícia ainda não apontam para um suspeito ou motivações para o crime.

Outra ocorrência no local

Cerca de uma hora depois, a PM informou ter ouvido disparos na mesma região de BH. Chegando ao local, foram encontrados dois homens que brigavam pela posse da arma em meio à correria de moradores.

Sem sucesso para separar a briga e com ameaça à segurança das pessoas, segundo os militares, um dos homens, de 22 anos, foi atingido na cabeça pela PM e morreu no local. O outro jovem, com quem ele disputava a arma, não ficou ferido.

A Polícia ainda não esclareceu se essa briga teve relação com a morte do jovem, horas antes, tampouco o motivo da disputa dos rapazes pelo armamento.

