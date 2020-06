Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na madrugada deste domingo (14) em Ipatinga, no Vale do Aço. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro em que as vítmas estavam capotou na avenida Pedro Linhares Gomes, próximo ao Shopping do Vale, no bairro Industrial.

Ainda segundo os militares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi aciondo, mas quando o socorro chegou, um jovem que estava no banco do carona não apresentava mis sinais vitais e foi constatado o óbito no local. O condutor, de 36 anos, estava caído do lado de fora do veículo, consciente e orientado. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Após trabalho da perícia, o corpo do jovem foi encaminhado ao IML.