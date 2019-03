Um jovem de 18 anos morreu após ser agredido em uma briga no bairro Castelo, na região da Pampulha, na noite desse domingo (3). Cinco pessoas foram presas. Conforme a Polícia Militar, a confusão teria começado quando um homem vomitou no pé da namorada do rapaz.

Os dois começaram a brigar e outras quatro pessoas acabaram se envolvendo na pancadaria. Durante o tumulto, de acordo com os militares, o jovem que foi tirar satisfação caiu e desmaiou, mas continuou sendo agredido.

O homem que vomitou teria, então, batido a cabeça do rapaz no chão várias vezes. A namorada da vítima pediu ajuda e o jovem foi socorrido por populares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os suspeitos tentaram fugir pelas ruas do bairro, mas foram detidos e levados para a delegacia.