Um jovem de 18 anos que estava desaparecido desde a noite de réveillon foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira (2) em um rio na cidade de São Lourenço, no Sul de Minas. Ele morava com a avó na cidade de Soledade de Minas e sempre que ia a São Lourenço ficava na casa da mãe.

À Polícia Militar, a mulher informou que já havia procurado o filho em diversos lugares na cidade desde que ele saiu de sua casa localizada no bairro São Lourenço Velho para acompanhar as festividades de Ano Novo no Centro da cidade. De acordo com a PM, a mulher contou ainda que ouviu relatos de que o filho havia saído na companhia de um homem desconhecido, que ainda não foi identificado.

O corpo foi encontrado por volta das 17h dessa quarta no rio Verde. Trata-se de um curso d'água que corta a cidade. O local onde a vítima foi vista boiando fica bem embaixo de uma ponte do bairro Estação, onde o corpo ficou preso às pedras localizadas na base da pilastra central da estrutura. A PM e os bombeiros retirara da água o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Segundo a Polícia Civil, levantamentos preliminares apontam para afogamento como causa da morte, mas as circunstâncias ainda estão sendo investigadas.

Antes de ser encontrado, a família já havia registrado o desaparecimento e divulgado cartazes e fotos do jovem nas redes sociais:

Jovem foi encontrado morto em rio da cidade nessa quarta-feira Jovem foi encontrado morto em rio da cidade nessa quarta-feira

Leia mais:

Corpo de mulher que havia sumido durante temporal em Juiz de Fora é localizado

Após desaparecer no Ano Novo, filha de capitão da PM é encontrada em Santa Luzia