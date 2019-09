Foi condenado a 59 anos e quatro meses de prisão o rapaz de 26 anos que, em 2015, pagou uma quantia para dois homens executarem os próprios pais para ficar com o patrimônio da família, em Nova Serrana, na região Centro-Oeste do Estado. Na época, o suspeito determinou ainda que o irmão, então com 15 anos, também fosse assassinado para não ter que dividir a quantia que herdaria, porém, o adolescente não estava com o casal na hora do crime e escapou da morte. A condenação foi proferida nesta quinta-feira (5) no Tribunal do Júri da cidade.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o filho mais velho das vítimas, que na época tinha 22 anos, deveria responder por dois roubos (já que pertences dos pais foram levados conforme o plano traçado por ele, para simular um latrocínio), pelo duplo homicídio e, também, por corrupção de menores, já que antes de chegar aos assassinos ele tentou convencer dois menores a executarem o casal.

O órgão também denunciou os dois homens contratados pelo filho, que foram condenados por 38 anos cada um deles. Segundo o promotor Alderico de Carvalho Junior, o casal, ele de 41 e ela de 44 anos, possuía uma fábrica de calçados no município e o objetivo do acusado com o homicídio era ficar com o patrimônio dos pais, que tinham inclusive um seguro de vida privado. Os executores foram contratados por R$ 15 mil.

O plano foi levado à prática no dia 3 de junho de 2015, quando a dupla abordou as vítimas nas proximidades de um sítio da família. Armados, os suspeitos obrigaram os pais do mandante a dirigirem até uma estrada de terra, onde eles foram executados a tiros.

Ainda conforme o promotor de Justiça, apesar do réu ter planejado também a morte do irmão adolescente, como o crime não chegou a ser executado, ele não pode ser punido.

