Um homem foi atropelado por um veículo na madrugada deste domingo (8) no Centro de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima afirmou ter se jogado na frente do carro como forma de fugir de uma discussão com outro homem.

O caso ocorreu na rua Santa Catarina, próximo à esquina com a avenida Augusto de Lima, por volta das 3h.

De acordo com relato do motorista do carro que foi atingido aos militares, ele estava dirigindo o automóvel quando notou que dois homens estavam correndo e, em determinado momento, um deles se jogou na frente do veículo.

À polícia, o jovem, de 25 anos, afirmou que praticou o ato como forma de fugir de uma agressão, de outro homem, de 30 anos. Devido à ação, ele sofreu um ferimento na nuca e foi levado pelo Samu para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O estado de saúde do rapaz não foi informado pelo centro médico.

Os militares fizeram uma busca e conseguiram localizar o suposto autor. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Por essa razão, ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes número 4, no bairro Alípio de Melo, na região Noroeste de BH.

O motorista do veículo foi liberado.