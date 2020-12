Um jovem de 23 anos morreu após bater a moto que pilotava em um carro enquanto fugia de uma blitz no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (28). A vítima não tinha carteira de habilitação.

Os agentes da Guarda Municipal de Santa Luzia, na Grande BH, relataram que realizavam uma blitz na avenida Brasília, por volta das 16h, quando perceberam que um motociclista entrou em um posto de combustíveis na mesma via, fez uma volta e fugiu sentido contrário em alta velocidade, escondendo a placa de identificação do veículo com uma mão.

Os guardas contaram que seguiram o rapaz, mas não o localizaram porque ele estava indo muito rápido e desrespeitando paradas obrigatórias no trânsito.

No entanto, pouco à frente, já no bairro Jaqueline, em BH, os agentes localizaram o motociclista caído no chão, após um acidente entre a moto dele e um veículo HB20. O Samu foi chamado ao local e constatou o óbito do jovem.

Para a polícia, o motorista do veículo de aplicativo, de 32 anos, afirmou que estava seguindo pelo bairro, juntamente com um passageiro, e, ao se aproximar do cruzamento, viu a lateral direita do veículo dele ser atingida pela moto, que desrespeitou a placa de pare. O motociclista caiu ao solo e o atendimento médico foi chamado, mas ele morreu no local. A mesma versão da história foi relatada pelo passageiro do automóvel.

Conforme a polícia, o condutor do veículo foi submetido a um teste de etilômetro, que constatou a presença de 0,13 miligrama de álcool por litro de sangue, acima do permitido. A CNH dele foi recolhida e foi lavrado um Auto de Infração de Trânsito.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal e os pertences dele foram entregues ao irmão do jovem.