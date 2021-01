Um jovem de 19 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de uma adolescente, de 13, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações sobre o caso foram repassadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (14). A prisão foi realizada na quarta (13).

O estupro ocorreu na casa do suspeito, no bairro Parque São João, no dia 24 de novembro do ano passado. Na ocasião, o jovem teria convidado a vítima e outros três colegas dela para a residência. Segundo as investigações, eles eram conhecidos.

No local, o suspeito teria soltado três cachorros da raça pitbull para afastar os colegas da vítima, que fugiram. A adolescente também tentou fugir, mas teria sido obrigada a entrar no imóvel. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria abusado dela em um quarto da casa e forçado a vítima a fumar um cigarro de maconha.

Por conta da violência sofrida durante o estupro, a vítima precisou ser submetida a uma cirurgia reparadora na região genital, como conta a delegada Laíse Rodrigues, responsável pelo inquérito. “O investigado confessa que praticou a relação sexual, porém ele alega que foi de forma consentida, negando qualquer tipo de violência contra a menor”, conta ao ressaltar que “a questão é que manter relação sexual com menor de 14 anos é crime, independente da sua vontade. A violência é presumida, e o fato gerou a gravidade que ocorreu”, disse ao se referir à cirurgia.

Depois do crime, a adolescente foi encontrada pela irmã em uma praça. “Ela só conseguiu sair de lá na madrugada e ficou com muito medo. Tanto é que, quando saiu, estava desorientada. Ficou perambulando pelo bairro, e demorou a narrar, porque estava com muito medo do investigado”, afirmou. A Polícia Civil dará continuidade nas investigações para conclusão do inquérito. O estupro de vulnerável tem pena de oito a 15 anos de prisão.

Ainda segundo a corporação, o jovem já possui passagem pela polícia e é suspeito de envolvimento no homicídio de um policial militar, ocorrido em 2018.

