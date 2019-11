Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de estupro em Ouro Preto, na região Central do Estado. A vítima é uma criança de 12 anos e segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a família registrar o caso de desaparecimento, no dia 4 de outubro.

De acordo com o delegado Warlyson de Oliveira Henriques, três dias depois, os agentes localizaram a vítima. “A adolescente estava na casa do investigado, com quem mantinha relações sexuais. Por mais que os atos fossem consentidos, pela idade da vítima, configura-se o crime”, explica.

Em depoimento, o suspeito alegou que não tinha conhecimento do desaparecimento e que não fazia ideia de que ela seria menor de idade.

O inquérito policial está em fase de conclusão e deve ser enviado à Justiça nos próximos dias, com o indiciamento do suspeito por estupro de vulnerável. A pena prevista nesses casos é de oito a 15 anos de prisão.

A menor foi entregue aos responsáveis.

