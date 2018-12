Um homem de 34 anos foi agredido por populares depois de tentar assaltar um grupo de pessoas que estava em um ponto de ônibus na noite desta terça-feira (25). O caso aconteceu na altura do número 9.395 da avenida Cristiano Machado, bairro São Bernardo, região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura passou pelo local e viu três pessoas acenando, enquanto outras duas seguravam o suspeito. Segundo relato das testemunhas, o jovem, acompanhado de outro homem que fugiu em um Fiat Uno, abordou as pessoas no ponto, anunciando o assalto. Ele não mostrou nenhuma arma e parte das pessoas que estavam no ponto reagiu.

O rapaz que foi contido pelos populares estava com o nariz sangrando quando a PM chegou. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois escoltado até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O boletim de ocorrência não traz informações sobre quem teria batido no suspeito.