Um jovem de 21 anos foi preso por vender drogas em Poços de Caldas, no Sul de Minas, nesse sábado (20). Durante a abordagem pela Guarda Municipal da cidade, no pátio da igreja Nossa Senhora de Fátima, foram encontrados com ele comprimidos de MDMA, forma mais pura do ecstasy. O suspeito chegou a partir para cima dos agentes com chutes e socos e precisou ser contido.

A suspeita dos guardas começou porque o homem se dirigiu a um Fiat Uno, estacionado no local, por diversas vezes. Os guardas então vistoriaram o veículo e encontraram uma mochila com oito comprimidos do MDMA, 150 gramas de maconha e outras três porções da droga embaladas para venda, uma balança de precisão e R$ 111 em dinheiro.

Na casa do suspeito, foram encontrados mais sacos plásticos para embalar o entorpecente. Conforme a namorada do suspeito, que estava na casa, ele teria comprado as drogas em Campinas, no interior de São Paulo.

O veículo estava com a documentação atrasada e foi removido. O autor foi encaminhado ao presídio da cidade.