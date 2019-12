Três jovens morreram na madrugada deste domingo (15) após o carro em que estavam bater contra em poste e a entrada de uma casa em Lambari, no Sul de Minas. Dentro do Chevrolet Classic, estavam sete pessoas com idades entre 16 e 20 anos. Entre os mortos, estava o motorista, de 19 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além do motorista, que estava preso às ferragens, um rapaz foi encontrado morto do lado de fora do veículo, enquanto outro morreu após dar entrada em um hospital. Os jovens voltavam de uma festa, quando bateram em uma casa próxima ao lago principal.

O velório dos jovens está previsto para ser realizado na Escola Estadual Maria Rita, a partir das 9h desta segunda-feira (16). A previsão do sepultamento é as 15h30 no cemitério municipal.

