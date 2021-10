Cinquenta e oito jovens entre 16 e 25 anos, moradores da zona rural de Guapé, no Sul de Minas, participaram do Programa Jovem Rural entre 18 e 22 de outubro. A iniciativa é parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e a prefeitura municipal e a Associação dos Agricultores Familiares de Guapé (AAFAG), com o objetivo de qualificar os jovens no meio rural e estimular a permanência deles no campo.

O primeiro curso foi o de cafeicultura, em que técnicos da Emater ficaram responsáveis pelas aulas, enquanto a Prefeitura ofereceu transporte e alimentação. De acordo com Fábio Firmo, gerente regional da Emater em Passos, a iniciativa se destaca por estimular os jovens a explorarem a atividade agropecuária com sustentabilidade e produtividade. “Assim, contribuímos para que conquistem mais qualidade de vida, cuidando de suas próprias lavouras”, afirmou.

Durante o primeiro ciclo de aulas, os estudantes passaram por temas como história e comercialização do café, além da análise do solo e de folhas do cafeeiro para estudo de nutrientes, considerada uma das etapas mais importantes na lavoura. A interferência do clima na colheita, assim como classificação de grãos e desgutação da bebida também foram temas abordados.

O extensionista da Emater, José Rogério Lara, explica que a seca e a geada foram determinantes em algumas perdas na produção, mas que foram recuperadas com o alto preço do grão. Para o ano que vem, a expectativa é de manutenção da iniciativa com os jovens agricultores. “A prefeitura já incluiu o programa no orçamento para o próximo ano, que deve ser aprovado pela Câmara municipal. Estamos programando agora um curso sobre bovinocultura, que tem despertado muito interesse dos jovens rurais daqui”, concluiu.

De acordo com o Emater, o município de Guapé tem cerca de 9,5 mil hectares ocupados com lavouras cafeeiras em produção. Na última safra, foram colhidas aproximadamente 218 mil sacas de 60 quilos de café.

