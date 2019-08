Após assaltar uma loja de materiais de construção no bairro Padre Eustáquio, na região Oeste de Belo Horizonte, render os funcionários e fugir na caminhonete do dono do estabelecimento, dois jovens foram presos pela Polícia Militar nesta sexta-feira (9). Com eles, foram encontradas duas réplicas de arma de fogo, além de celulares e cartões bancários das vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois jovens, de 18 e 19 anos, entraram na loja pela porta da frente e renderam os funcionários, colocando-os em uma sala nos fundos. Em seguida, fugiram na Toyota Hilux do dono do estabelecimento.

A Polícia Militar logo foi acionada e foi montado um cerco para encontrar os suspeitos. Em poucos minutos, o militar de uma viatura que estava no Anel Rodoviário viu o veículo passar no sentido Vitória. Foi dada ordem de parada e os suspeitos encostaram o veículo na altura do bairro Engenho Nogueira, na região Noroeste.

Com o carro ainda em movimento, os suspeitos correram para dentro do bairro ao lado da via. Um militar logo desceu da viatura e conseguiu alcançar o jovem de 18 anos. Após rastreamento, outros policiais localizaram o suspeito de 19.

Os jovens teriam tentado se livrar das provas pelo caminho, jogando celulares e as réplicas nas vias pleas quais passaram durante a fuga. O caso foi encaminhado ao Detran.