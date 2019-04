Três jovens foram detidos em flagrante por equipes da Guarda Municipal no momento em que estava pichando a estrutura do viaduto Oscar Niemeyer, próximo a avenida Portugal, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O caso ocorreu na manhã deste domingo (14).

De acordo com corporação, os agentes estavam empenhados em patrulhamento preventivo no local quando se depararam com os jovens pichando o muro de sustentação do elevado. Com os jovens foram apreendidos tintas, celulares e mochilas. A identificação dos envolvidos não foi informada.

Os detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes (Ceflan) 4 da Polícia Civil.