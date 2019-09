Moradores de Juatuba, na Grande BH, fecharam os dois sentidos da BR-262 na manhã desta terça-feira (10), em um protesto que reivindicava a construção de uma passarela na altura do km 364. Com faixas e cartazes, participantes do ato denunciavam mortes ocorridas no trecho devido à ausência da estrutura.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h20 já havia lentidão no local devido à interrupção. O tráfego de veículos ficou parado por cerca de duas horas, tanto no sentido capital quanto Triângulo Mineiro. Por volta das 7h55, as pistas foram liberadas.



A reportagem procurou a concessionária Triunfo Concebra, responsável pelo trecho, e aguarda posicionamento sobre a viabilidade de construção de uma passarela no local.