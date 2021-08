Juiz de Fora, na Zona da Mata, contabiliza oito casos da variante Delta até esta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da cidade.

A coleta de material foi realizada entre 2 e 6 de agosto."A Superintendência Regional de Saúde (SRS) tem realizado amostras na macrorregião Sudeste, e conseguiu identificar oito pacientes de Juiz Fora, a partir de exames RT PCR e sequenciamento genético, como prováveis para esta variante", informou em nota, a prefeitura.

“Com os resultados, podemos dizer que já ocorre a transmissão comunitária, ou seja, não é mais possível realizar o rastreamento dos infectados e a origem do vírus. Isso nos força a redobrar a atenção e os cuidados com a saúde, mantendo todas as medidas de segurança em ordem. Fundamental continuar usando a máscara, higienizar bem as mãos e, claro, evitar as aglomerações”, explicou a secretária municipal de Saúde, Ana Pimentel.

Ainda segundo a prefeitura, um outro caso, que não pertence ao município, é o de uma senhora de 74 anos. "A paciente, de Rio Novo, admitida no Hospital Regional João Penido no dia 5 de agosto, foi a óbito. Está ainda em investigação uma possível viagem ao Rio de Janeiro".

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que até esta segunda-feira foram confirmados 12 casos da Delta em Minas e 79 casos prováveis. "Trata-se da linhagem B.1.617.2 classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de Atenção e/ou preocupação (VOC - Variants of concern) sob vigilância mundial, devido à possibilidade de maior transmissibilidade, bem como a necessidade do desenvolvimento de estudos que comprovem a efetividade dos imunizantes disponíveis até o momento".

Os registros foram em Belo Horizonte (3); Juiz de Fora (1); Virginópolis (1); Itabirito (1); Carangola (1); Divino (2); Montes Claros (1) e Unaí (2).

Variante Delta

A cepa Delta do coronavírus (B.1.617) foi identificada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado.

Um documento divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde dos Estados Unidos responsável pelo combate às pandemias, informou que essa variante é tão transmissível quanto a catapora.

Leia Mais:

Defensoria Pública entra com ação para pedir retorno às aulas presenciais em 463 cidades de Minas

Vaca cai em telhado de casa na Zona da Mata e é socorrida pelos bombeiros; veja imagens