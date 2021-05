Juliette Freire venceu a final do BBB21 nessa terça-feira (4). A advogada e maquiadora paraibana confirmou o favoritismo e recebeu 90,15% dos votos. A campeã, que conquistou o público durante o decorrer do programa, levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Obrigada, Jesus. Obrigada, meu povo", disse ao ser anunciada como campeã da temporada.

O segundo lugar ficou com a influenciadora digital Camilla de Lucas, que recebeu 5,23% dos votos. O ator e cantor Fiuk ficou em terceiro, com 4,62%.

No discurso final, o apresentador Tiago Leifert comentou sobre as transformações dos participantes ao longo do jogo e confirmou à Juliette o favoritismo construído no decorrer da edição. "Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça-like, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas, isso eu não vou nem te falar. Tentaram te fazer louca, triste e má, você tem razão, Juliette. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Você não caiu na armadilha de atacar um alvo fácil. Mas a verdade também que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. Você nunca mais vai sentir sozinha. Juliette, você é um fenômeno. Você é a campeã", anunciou.

