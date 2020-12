O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), poderá ter parte do salário bloqueado por causa de uma dívida trabalhista com um ex-funcionário da empresa que pertenceu à família dele. De acordo com decisão publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (14), a juíza Laudenicy Moreira de Abreu determinou um bloqueio mensal de 30% dos vencimentos do chefe do Executivo até que o valor final atinja R$ 213 mil.

A decisão se refere a uma ação trabalhista movida por um ex-funcionário da Erkal Engenharia em 2016. A juíza determinou que a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão seja notificada, para que a sentença seja cumprida e o valor transferido em até cinco dias.

Procurado pela reportagem, o advogado do prefeito Alexandre Kalil, Matheus Menezes Rocha, afirmou que vai recorrer da decisão, “já que há bens penhorados como garantia do pagamento da dívida”. Disse ainda que compareceu à audiência de conciliação e que a Erkal Engenharia segue ativa.