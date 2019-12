A Justiça Federal em Brasília determinou nesta quarta-feira (11), que adeterminou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) volte a utilizar radares móveis na fiscalização de rodovias federais. A determinação suspende portaria do governo federal que proibia o uso dos aparelhos.

O uso de medidores de velocidade móveis e portáteis está suspenso desde agosto . Na decisão, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal Cível, atendeu a um pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade. "A urgência é patente, ante o risco de aumento do número de acidentes e mortes no trânsito em decorrência da deliberada não utilização de instrumentos escolhidos, pelos órgãos técnicos envolvidos e de acordo com as regras do Sistema Nacional de Trânsito, como necessários à fiscalização viária", disse o magistrado.

Em agosto, a determinação foi cumprida pela PRF após a publicação de um despacho do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.

Em Minas, a utilização de 22 equipamentos foi suspensa desde a decisão. A mudança, segundo especialistas, além de reduzir as multas aplicadas, pode provocar alta nos acidentes causados por motoristas que cometem abusos.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela utilização dos aparelhos e aplicação de sanções, no Estado, somente nos três feriados prolongados deste ano – Carnaval, Semana Santa e Corpus Christi –, em que realizou operações, foram registradas 21.174 autuações por excesso de velocidade.

Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília.

A reportagem do Hoje em Dia não conseguiu falar com a PRF sobre a decisão.