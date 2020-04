A Justiça do Trabalho de Caratinga determinou que o Instituto Mineiro de Saúde (IMS) entregue todos os respiradores que tem disponíveis para a cidade do Vale do Rio Doce e também para o município de Bom Jesus do Galho, na mesma região.

O acordo homologado pelo juiz Jonatas Rodrigues de Freitas, titular da Vara do Trabalho de Caratinga, envolvendo a entidade e os municípios, prevê a identificação do número exato de equipamentos e a penhora dos respiradores que ainda não foram objeto de decisões judiciais.

De acordo com a Justiça, já foi confirmada a existência no IMS de nove respiradores, além dos 12 informados pela Polícia Militar de Minas.

Participarão de diligência nesta quinta-feira (9) para recolhimentos dos equipamentos os representantes da IMS (atual denominação da Associação Mineira de Assistência à Saúde), de Bom Jesus do Galho e Caratinga, da Superintendência Regional de Saúde e da Polícia Militar.

Também acompanhará os trabalhos uma empresa contratada para elaboração do laudo das condições, dos bens e ambiente hospitalar, e um técnico em radiologia disponibilizado pelo município de Bom Jesus do Galho.

Concluída a operação, serão emitidos novos autos de depósito exclusivamente dos respiradores, em modelo que acompanhará o mandado a ser expedido e será entregue a cada um daqueles que receberão os respiradores.