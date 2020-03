R$ 11 milhões depositados pela mineradora Samarco para cobrir indenizações referentes à tragédia ocorrida em Mariana - cidade que fica na região Central de Minas e foi vítima do rompimento de uma barragem - serão transferidos para o combate ao novo coronavírus. A decisão é da Justiça do Trabalho, que liberou o montante para seis municípios do Estado.

Após o maior desastre ambiental do Brasil, a Samarco depositou R$ 50 milhões para a Justiça do Trabalho para cobrir danos morais coletivos. Ao transferir parte da verba para a saúde, o órgão defendeu que quer "superar a crise de atendimento médico e evitar o colapso do sistema de saúde pública e do atendimento à população".

O pedido de "doação" foi feito pelo Ministério Público do Trabalho para auxiliar as cidades de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Itabira, Ouro Preto, Guanhães e Governador Valadares. "A destinação tem por objetivo oferecer recursos emergenciais para instituições estratégicas nos municípios beneficiados", destacaram os procuradores que compõem o Grupo Especializado de Atuação Finalística do MPT, formado pelos procuradores do trabalho Aurélio Agostinho Verdade Vieito e Geraldo Emediato de Souza.

Ficou determinado que as seis cidades terão o prazo de seis meses para a prestação de contas, perante o MPT, da aplicação dos recursos.

Desastre em Mariana deixou 19 mortos

Distribuição

Governador Valadares receberá a maior parcela: ficará com R$ 4 milhões, sendo R$ 3 milhões para o Hospital Bom Samaritano e R$ 1 milhão para o município. Ouro Preto terá direito a R$ 3,3 milhões para melhorias na Santa Casa e para o Fundo Municipal de Saúde.

À Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, em Guanhães, receberá R$ 3 milhões. Conforme a decisão, o montante deverá ser utilizado na estruturação do Hospital Imaculada Conceição de Guanhães. Para Itabira, foram reservados R$ 300 mil para que o Lar de Ozanam acolha idosos em risco de doença. Por fim, para auxiliar o transporte de pacientes graves para o hospital de referência da região e a aquisição de parte dos materiais de atendimento emergencial, Acaiaca receberá R$ 200 mil. A mesma quantia será destinada para Diogo de Vasconcelos.

Tragédia em Mariana

O rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Com o colapso da estrutura, um total de 35 bilhões de litros de rejeitos de minério tomaram conta da região, deixando um enorme rastro de destruição, engolindo a vegetação nativa e poluindo a bacia de córregos e rios.

Diversos povoados foram destruídos no trajeto do mar de lama, deixando 19 pessoas mortas (entre trabalhadores e moradores da região). Além disso, a lama tóxica poluiu 650 km do rio Doce, uma das mais importantes bacias do Estado, chegando até o litoral do Espírito Santo. A tragédia ainda deixou milhares de moradores dos dois estados sem fornecimento de água e, também, sem oportunidade de trabalho, já que muitas populações ribeirinhas dependiam das águas que foram contaminadas.

Leia mais:

Vagas abertas para 92 profissionais da saúde em Betim; início é imediato e salários vão até R$ 7 mil

Defensoria Pública de Minas Gerais suspende atendimento presencial por conta do coronavírus

Governadores manterão medidas de isolamento social contra a Covid-19