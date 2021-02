Não haverá expediente nos cartórios eleitorais de Minas nem nas unidades da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral entre segunda-feira (15) e quarta (17). A suspensão é relacionada aos dias do Carnaval e está prevista no calendário deste ano do TRE.

O sistema Título Net continuará funcionando normalmente, tanto para a solicitação da 1ª via do título quanto para a transferência, a regularização e a revisão do documento. Os requerimentos feitos nesse período serão analisados pelas zonas eleitorais a partir de quinta-feira (18).

Também podem ser feitas no site do tribunal a emissão de certidões e de guia para pagamento de multas.

Vale ressaltar que os débitos referentes à ausência de voto e justificativa nas eleições de 2020 estão suspensos temporariamente, por decisão do TRE. Apenas os eleitores que têm pendências relacionadas a eleições anteriores ou outras obrigações eleitorais podem continuar emitindo a guia para pagamento da multa.

O Disque-Eleitor também não funcionará entre os dias 15 e 17 de fevereiro e voltará a atender apenas no dia 18. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos telefones 148 ou (31) 3216-3600.

