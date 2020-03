A Justiça do Trabalho concedeu liminar, no âmbito de ação civil pública ajuizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que garante o direito de trabalhadores de empresas vinculadas à Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) e Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-MG) se afastarem por doença, sem atestado médico, enquanto durar a situação de emergência causada pela pandemia do coronavirus (Covid-19).

A PBH entrou na Justiça para que os funcionários de empresas vinculadas a essas federações que apresentarem um quadro de gripe fraca, por exemplo, não precisem se expor ao risco de ir até um centro de saúde e possam permanecer em isolamento doméstico como recomendam as melhores práticas de saúde pública. O principal objetivo, segundo a decisão, é evitar o colapso do sistema de saúde.

São exceções as empresas que dispuserem de serviço médico próprio ou através de convênio.

Na capital já são 20 casos confirmados de Covid-19 e quase 2 mil suspeitos.

A Fiemg informou que ainda vai se pronunciar sobre a decisão. A reportagem não conseguiu contato com o Sinduscon-MG e Fecomércio.