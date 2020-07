O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) manteve uma decisão liminar que garante o afastamento dos agentes de saúde que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 em Belo Horizonte. O enquadramento dos servidores nessa categoria não poderá, no entanto, ser feito por autodeclaração, exigindo um atestado médico, dispensável no caso de mulheres lactantes.

Em sessão virtual, a Primeira Seção de Dissídios Individuais do TRT-MG manteve o entendimento da juíza Luciana Jacob Monteiro de Castro, da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que havia concedido a decisão liminar que exigia o afastamento imediato de funcionários que sejam integrantes do grupo de risco para a Covid-19 ou portadores de comorbidades (doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença respiratória crônica, câncer ou neoplasia maligna, doenças renais e outras que comprometem o sistema imunológico), assim como as servidoras mulheres lactantes. A decisão do TRT-MG manteve a multa diária de R$ 1 mil ao município em caso de descumprimento, limitada a R$ 500 mil.

Diferentemente da decisão anterior, os desembargadores do TRT-MG não dispensaram a exigência de atestado médico.

A decisão foi comemorada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), que argumenta que desde o início da pandemia a prefeitura havia restringido bastante o alcance dos agentes que teriam direito ao afastamento pelos riscos gerados pelo vírus. “O que solicitamos pela liminar foi a ampliação desse direito porque inicialmente estava bastante limitado a quem tinha mais de 65 anos e a algumas doenças crônicas”, explica o presidente do sindicato, Israel Arimar.

“Não contemplavam aqueles com diabetes, que não estejam tomando insulina, por exemplo, ou com asma. Só que todos os protocolos que pesquisamos orientavam nesse sentido”, complementa o presidente do Sindibel.

PBH

Ao contestar a liminar, válida para Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), a prefeitura argumentou que vem tomando todas as medidas para proteger esses agentes em serviço, tendo inclusive autorizado o afastamento do trabalho presencial dos profissionais com idade superior a 60 anos, das gestantes e dos comprovadamente imunossuprimidos, e que o servidor não enquadrado nessas três hipóteses ainda poderia se afastar do trabalho presencial, submetendo-se a posterior perícia médica para avaliação de seu estado de saúde.

O município também contestou a extensão do afastamento às lactantes, que não estão no chamado grupo de risco. Segundo o desembargador Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator do caso, a inclusão delas encontra respaldo técnico, conforme recomendações do Ministério da Saúde.

Além disso, a Prefeitura de BH alegou que a decisão judicial invadiu competência do Poder Executivo, e que neste momento é necessário haver força máxima da atuação dos agentes comunitários de saúde, para levar informações sobre a pandemia à comunidade e identificar pontos de vulnerabilidade na cidade, além de riscos no comprometimento da equipe de combate ao vetor da dengue.

O presidente do Sindibel disse que o afastamento desses grupos não compromete o funcionamento dos serviços em um universo de 4 mil servidores, e contestou a proteção fornecida pelo poder público, já que desde o início da pandemia também tiveram que solicitar judicialmente a garantia do fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPIs) para os agentes.

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não se pronunciou sobre a decisão do TRT-MG.

