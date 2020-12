Por causa do feriado municipal do dia 8 de dezembro, quando se celebra o Dia de Nossa Senhora da Conceição em Belo Horizonte, além da comemoração do Dia da Justiça, não haverá expediente no Tribunal de Justiça e nos órgãos de primeira instância de todo o Estado na segunda-feira (7) e na terça-feira (8).

Além de Belo Horizonte, nas outras cidades mineiras onde houver feriado na terça-feira, os serviços notariais e de registro não funcionarão.

De acordo com o TJMG, os prazos que iniciarem, ou findarem, nestas datas, ficam prorrogados para o dia 9 de dezembro.