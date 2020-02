O cortejo do Juventude Bronzeada sai pelas ruas de Belo Horizonte nesta terça-feira (25), pelo sétimo ano consecutivo no Carnaval da cidade, e atrai desde turmas com fantasias combinadas a casais, que decidiram inovar durante o desfile pelas ruas do bairro Floresta.

Um grupo de amigas decidiu reviver as paquitas, famoso grupo de assistentes de palco da apresentadora Xuxa Meneghel, para curtir o bloco. “As paquitas são um ícone das décadas de 80 e 90, e representam o protagonismo feminino. Por isso decidimos nos vestir este ano de personagens femininas e icônicas”, contou a foliã Maria Júlia Duarte, 22, de Contagem.

Grupo de amigas se fantasiou de paquitas para curtir o Juventude Bronzeada

Já o casal Samanta Santana, 31, e Marcos Marcelo, 51, resolveu passar o seu primeiro Carnaval em Belo Horizonte. “A gente sempre passava na terra dele, em Morro do Pilar, mas estávamos ouvindo falar tão bem do Carnaval daqui, que decidi vir pela primeira vez, e olha que sou daqui. Agora nunca mais eu passo o Carnaval em outro lugar, é bom demais”, conta a animada Samanta.

Casal decidiu curtir Carnaval de BH pela primeira vez e não se arrependeu

Por sua vez, o servidor público André Zocrato, de 38 anos, decidiu “ousar” neste Carnaval. Pela primeira vez fantasiado para a folia, ele escolheu se trajar do cineasta Charles Chaplin. O que deixou sua mulher, a professora de artes e figurinista Mariana Valadares, de 37 anos, bastante orgulhosa. “A gente sempre vinha de folião normal, aí ele teve a ideia da fantasia e eu só ajudei a executar, está sendo um sucesso”.

Charles Chaplin foi o adereço escolhido pelo servidor público André Zocrato

Este ano, o Juventude Bronzeada, que conta com a música baiana em seu repertório, homenageou Gilberto Gil.

Confira como foi o cortejo.