O bloco Juventude Bronzeada, que havia anunciado o cancelamento de seu cortejo na última semana, confirmou nesta segunda-feira (24) que vai desfilar. Mantendo o dia, horário e local previstos, terça-feira (25), às 11h, na avenida Assis Chateaubriand, o bloco só não vai manter o carro de som tradicionalmente usado, devido ao impasse entre os blocos e o poder público, que não liberou os veículos sem a apresentação do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT).

"Trabalhamos até hoje, segunda-feira de Carnaval, para viabilizar o carro de som que usaremos amanhã. Por diversas vezes achamos que não conseguiríamos botar o bloco na rua. Estivemos tristes, fragilizadas e fragilizados nos últimos dias, mas CONSEGUIMOS, com o esforço de muita gente (inclusive com muitas horas perdidas de folia no Carnaval)", informou o bloco por meio de suas redes sociais.



Este já é o sétimo ano de desfile do Juventude Bronzeada, um dos blocos com maior apelo de público no último dia de Carnaval. Só no ano passado, o cortejo levou mais de 100 mil pessoas à concentração, na avenida Assis Chateaubriand, no Floresta, região Centro-Sul da capital.

Confira o comunicado do bloco:

Leia mais:

Confusão com policial termina com um ferido e um baleado na Praça da Estação

Chuva e desfile politizado lavam a alma de foliões no Havayanas Usadas

Baianas Ozadas lavam escadaria da igreja São José e trazem espírito de Salvador ao Carnaval de BH

Carnaval 2020: confira a programação e como chegar aos 48 blocos que desfilam nesta segunda em BH

Com o carro de som vetado, Pena de Pavão de Krishna volta às origens e usa o tuk tuk no cortejo